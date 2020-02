Trendy w projektowaniu łazienek - bez banałów i ze smakiem

Aby urządzić stylowo łazienkę, nie trzeba decydować się na proste, znane powszechnie rozwiązania, takie jak na przykład, białe kafelki. Choć te prezentują się dobrze, ich wybór jest bezpieczny. Kiedy chcemy odrobiny luksusu i unikatowości, możemy pójść nieco inną drogą, a w obraniu odpowiedniego kierunku pomóc może znajomość kilku najnowszych trendów w projektowaniu łazienek. Oto jakie wnętrze można stworzyć w swoim domu.





Odważna czerń

Choć ta propozycja może wydawać się kontrowersyjna, czerń coraz częściej pojawia się w naszych łazienkach. Dodaje klasy, ekstrawagancji, a także pozwala innym akcentom na wyraźne wybicie się. Znajdziemy ją w bateriach łazienkowych, pod prysznicem czy w barwie umywalek i dodatków. Lubiane są zwłaszcza płytki gresowe lub ceramiczne w kolorze matowej czerni, których faktura jest dużo bardziej widoczna, niż w przypadku białych płytek. Wszelka imitacja kamienia czy granitu wciąż znajduje swoje miejsce w naszych łazienkach. Czerń to wybór dla odważnych, jednak jest bardzo wdzięczna dla tych, który zechcą się z nią zaprzyjaźnić.



Źródło: Studio Loko

Odrobina koloru

Niezmiennie modne, bo stanowiące przeciwwagę dla minimalistycznych szarości i bieli, są kolory. W trendach mocno pojawiają się zielenie oraz niebieski, a także ciepłe pastele, które ożywiają wnętrze i wprowadzają pozytywną energię. Zwłaszcza w takim pomieszczeniu jak łazienka, gdzie do czynienia mamy często z dosyć zimnym wnętrzem (wpływ na to mają kafelki oraz obecność wody), warto postawić na kilka kolorowych akcentów, by oswoić nieco i przełamać ten klimat. Wybór kolorowych kafelek oraz mozaiki będzie się świetnie prezentować w każdej łazience, niezależnie od metrażu!

Kult natury

Kolejnym, silnym trendem wśród projektowania wnętrz jest skłon ku naturze. Króluje wszystko, co możemy znaleźć też na zewnątrz – czyli przede wszystkim drewno, kamień i roślinność. Popularnością cieszą się płytki ceramiczne, które powierzchnią przypominają kamień, marmur i piaskowce. Motywy naturalne będą widoczne także w mozaice i wzorach. Ciekawym trendem jest również wprowadzanie jak największej ilości drewna, czy to na podłodze, czy na ścianie. Drewno w łazience kojarzymy z luksusem. Naturalnie ociepla ono wnętrze, dodaje spokoju i w połączeniu z innymi materiałami, jak na przykład proste kafelki – tworzy projekt nieoczywisty, ale spójny.



Źródło: Studio Loko

Co do roślinności, nie należy z nią przesadzać. Jeden lub dwa akcenty zdecydowanie wystarczą, aby dodać naszej łazience pięknego charakteru.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyło Studio Loko.