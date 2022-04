Typy łóżek do sypialni – wybierz idealne dla siebie

Chcesz kupić nowe łóżko, ale nie możesz się zdecydować, które najlepiej będzie pasowało do Twojej sypialni? Poznaj rodzaje łóżek i wybierz takie, które spełnia Twoje oczekiwania.





1. Łóżka metalowe

Metalowe ramy i wezgłowia to marzenie wielu nastolatek – takie łóżko tworzy romantyczny klimat, pasuje do stylu shabby chic, a na metalową ramę można zawiesić lampki lub bibeloty. Oczywiście metalowe łóżko pasuje nie tylko do nastoletniego pokoju – dorośli docenią jego niepospolitość i niebywałą wytrzymałość. Proste w formie metalowe łóżko pasuje doskonale do sypialni w stylu loftowym lub nowoczesnym.

2. Łóżka tapicerowane

Łóżka tapicerowane są bardzo trendy, bo pasują praktycznie wszędzie i do każdego wnętrza. To kwintesencja przytulności i elegancji: są okryte miękką pianką meblową i obite tkaniną lub ekoskórą.Tu praktycznie nie ma ograniczeń co do koloru i wzoru. Takie łóżko może wspaniale nadać charakter Twojej sypiali.

3. Łóżka kontynentalne

Kultowe, wygodne i nieprzeciętne – przypominają tapicerowane łóżka, ale są jakby ich kolejnym, udoskonalonym stadium. Łóżka kontynentalne najczęściej są mocniej zabudowane: ich konstrukcja obejmuje skrzynię dolną oraz materac, przy czym zarówno skrzynia, jak i boki materaca obite są zwykle taką samą tkaniną. To tworzy bardzo przytulne i wysoce estetyczne łóżko, które dodatkowo możesz wzbogacić o piękne, tapicerowane wezgłowie, albo skrzynię na pościel w tym samym charakterze. To łóżko zostało zaprojektowane tak, by stworzyć Ci maksymalny komfort snu: główny materac dopasowuje się do kształtu ciała i wspiera najważniejsze jego punkty oraz świetnie odciąża kręgosłup. To w najwyższym stopniu komfortowy sen i relaks bez bólu.

4. Łóżka drewniane

Są bardzo popularne i często wybierane, nie tylko ze względu na dogodną cenę, ale także dlatego, że dodają przytulności wnętrzu. Warto pamiętać też, że drewno jest antyalergiczne i antystatyczne, a prawidłowo pielęgnowane, solidne drewniane łóżko posłuży nam przez wiele lat. Wiele osób ceni je także dlatego, że drewno jest surowcem naturalnym i ekologicznym. Idealnie nadaje się do sypialni w stylu skandynawskim lub boho.

