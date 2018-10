Uczta dla zmysłów, czyli Królewski Ogród Światła otwarty

Kunsztowne bindaże, kolorowe świetlne rabaty, fontanna z mitycznymi hippokampami – ogrody Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie znów rozbłysły. Królewski Ogród Światła – jedyna taka w Polsce plenerowa świetlno-muzyczna wystawa historyczna zachwyca po zmroku feerią barw i bogactwem świateł. Jej autorem jest Multidekor, który od 2 dekad odmienia przestrzenie światłem.

Do malowanych światłem wilanowskich ogrodów pałacowych prowadzi 75-metrowy świetlisty tunel. Gościom przechodzącym pod jego sklepieniem towarzyszą dźwięki klasycznych kompozycji wielkich mistrzów: Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa czy Johanna Straussa II. Dalej, po lewo wita ich rozświetlona, strzeżona przez dwa orły pergola oraz bindaż – aleja świetlnych pnączy. W ogrodzie północnym warto przespacerować się rozświetlonymi przez strzeliste kandelabry alejkami, by zatrzymać się na chwilę przy stworzonej przez światło siedemnastowiecznej altanie.

Centralną częścią Królewskiego Ogrodu Światła jest ogród wschodni, z dwoma misternie zdobionymi pawilonami i herbami Jana III Sobieskiego. Po środku tej części tarasu górnego rozkwita światłem sad owocujących drzewek pomarańczowych, podobnych do tych, które rosły w królewskiej oranżerii parę wieków temu. Stąd jest też najlepszy widok na Muzyczny Ogród Marzeń, który znajduje się tarasie dolnym ogrodu wschodniego. Zupełnie nowy, zachwycający świetlno-muzyczny spektakl stał się bijącym sercem tegorocznej wystawy. Światło wiernie odwzorowuje i wypełnia zmieniającymi się barwami geometryczne kształty nasadzeń sprawiając, że każdego wieczoru bujny kolorowy ogród rozkwita ponownie. Wszystko to w rytm znanych motywów muzyki klasycznej: dynamicznej „Burzy” z „Czterech pór roku” Vivaldiego czy nastrojowego „Tańca cukrowej wieszczki” z „Dziadka do orzechów” Czajkowskiego. Wśród zmieniających kolory świetlnych rabat na uwagę gości z pewnością zasługuje też efektowna, siedmiometrowa fontanna z tarczą Sobieskiego i zaprzęgiem ośmiu mitycznych koni morskich.

Autorem koncepcji i wykonawcą wystawy jest Multidekor, polska firma, która od ponad dwudziestu lat tworzy iluminacje dla obiektów turystycznych, miast i galerii handlowych w Polsce i na świecie: w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji czy na Węgrzech. – Królewski Ogród Światła to dla nas projekt zupełnie wyjątkowy. Przy pomocy światła opowiadamy barwną historię Pałacu w Wilanowie i zabieramy zwiedzających w niezwykłą podróż w czasie – mówi Prezes Multidekor. – Zauważyliśmy, że ta pionierska wystawa, doceniona także za granicą, pokazała jak można zimą nadać parkom i ogrodom nowe życie i stała się inspiracją dla innych tego typu obiektów w Europie – dodaje Tomasz Podogrocki.

Świetlną ekspozycję można oglądać w ogrodach Muzeum Pałacu w Wilanowie codziennie aż do 24 lutego 2019 r.

Informacja prasowa. Tekst oraz zdjęcia udostępnił Multidekor.