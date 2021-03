Urządzamy wnętrze – laminaty meblowe to istotny element wyposażenia

Nowe mieszkanie albo nowy dom to wyzwanie. W bardzo krótkim czasie musimy zdecydować o tym w jaki sposób urządzić poszczególne pomieszczenia, Bogaty wybór produktów do dekoracji wnętrz takich jak: płytki, panele, laminaty meblowe, może przyprawić nas o potężny ból głowy. Jak wybrać najlepsze materiały wykończeniowe i nie żałować podjętej decyzji?





Z artykułu dowiesz się:

Laminaty meblowe – dlaczego są tak ważne w trakcie procesu aranżacji wnętrz

– dlaczego są tak ważne w trakcie procesu aranżacji wnętrz Jakie cechy szczególne mają laminaty hpl

Laminaty meblowe to tworzywo używane powszechnie do konstruowania mebli. Ponadto są wykorzystywane jako element wyposażenia wnętrz. Urządzając mieszkanie lub dom laminaty są jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w procesie urządzania mieszkania lub domu.

Laminaty meblowe – co warto o nich wiedzieć

Laminat to materiał wysokiej jakości wykorzystywany do konstrukcji mebli różnego typu oraz jako materiał do aranżacji wnętrz. Pierwsze laminaty powstały w latach 70- tych XX wieku. Na przestrzeni kilku dekad ich wygląd zewnętrzny oraz jakość wykonania uległy znacznej poprawie oraz udoskonaleniu. Dziś to powszechnie używany materiał, który cieszy się wielkim uznaniem konsumentów na całym świecie.

Jakie cechy szczególne mają laminaty hpl?

Laminaty hpl (https://www.patron-bis.pl/ ) to jedne z najbardziej odpornych laminatów dostępnych na rynku. Laminaty hpl to termoutwardzony materiał. Laminat tego rodzaju powstaje poprzez warstwowe prasowanie kilku warstw papieru pod wysokim ciśnieniem i w bardzo wysokiej temperaturze. Prasowany warstwowo papier jest połączeniem papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą z papierem dekoracyjnym impregnowanym żywicami melaminowymi. Dzięki takiemu sposobowi produkcji laminaty tego typu, sprzedawane są w wielu ciekawych wzorach i kolorach, co bardzo pomaga w procesie aranżacji domu lub mieszkania. Laminaty hpl charakteryzują się bogactwem kolorów oraz struktur powierzchni. Mają wiele wymiarów arkuszy i są produktem o bardzo wysokiej jakości wykonania. Laminat może być materiałem okleinowym lub konstrukcyjnym. Jego zastosowanie zależy od stopnia jego grubości. Muszą też być produkowane zgodnie z odpowiednimi normami- na przykład normą PN/EN 438.

Laminaty – jak stosujemy je w praktyce?

W praktyce laminaty znajdziemy w każdej części naszego domu lub mieszkania. Z laminatu wykonywane są elementy aranżacji wnętrz, meble czy podłogi. Projektując na przykład meble kuchenne, wykorzystujemy do tego właśnie laminaty meblowe o najwyższej odporności. Nic w tym dziwnego, ponieważ kuchnia to miejsce, gdzie meble muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wodę. Podobnie jest w łazience. Laminaty, z których wykonuje się meble łazienkowe, są przystosowane do trudnych warunków- wody oraz wilgoci. Laminat wykorzystywany jest także jako element dekoracyjny. Na przykład w kuchni jako ozdoba miejsca pomiędzy górnymi a dolnymi szafkami. Można go również umieścić na ścianie w charakterze dekoracji ściennej. Zastosowanie laminatu jest bardzo szerokie, dlatego za nim przystąpimy do aranżacji naszego mieszkania lub domu, warto najpierw poszukać w Internecie inspiracji z laminatem w roli głównej. Projektując meble na wymiar, warto konsultować się z osobą, która te meble wykona, ponieważ doradzi nam, który rodzaj laminatu najlepiej sprawdzi się w konkretnym pomieszczeniu. Dzięki temu nasze meble oraz dekoracje wykonane z laminatu będą w naszym domu dłużej. Co ważne meble z laminatu zostaną zastosowane w odpowiedni sposób we właściwym pomieszczeniu. Dodatkowo bogactwo kolorów i struktur pomoże nam dopasować je do każdego stylu, w jaki będziemy projektować nasze wnętrza.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Patron-Bis sp. z o.o..