Urządzasz dom lub mieszkanie? Dowiedz się, dlaczego żaluzje okienne to doskonałe rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Każdy, kto urządza dom lub mieszkanie zastanawia się nad zagospodarowaniem przestrzeni okiennej. Na rynku dostępnych jest wiele rozmaitych produktów, które doskonale nadadzą się jako przesłona oddzielająca sferę prywatną od świata zewnętrznego. Ciekawym rozwiązaniem są żaluzje okienne, które kuszą konkurencyjną ceną, a także ogromnym wyborem rodzajów o odmiennej charakterystyce. Zapoznaj się z różnymi typami żaluzji okiennych i wybierz te, które będą najlepiej pasować do wnętrza Twojego lokum.



[Artykuł reklamowy firmy Knall]

W tym artykule omówione zostaną:

Żaluzje drewniane

Żaluzje aluminiowe

Żaluzje fasadowe

Żaluzje drewniane – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Niewątpliwą zaletą żaluzji drewnianych jest ich ponadczasowy wygląd. Klasyka materiałów drewnianych nada niepowtarzalny klimat każdemu wnętrzu. Elementy wykonane z tego materiału pasują do każdej aranżacji, od nowoczesnej, aż po swojską i przytulną. Pod adresem https://www.knall.com.pl/c107,Zaluzje-drewniane znajdziesz żaluzje drewniane firmy Knoll w szerokiej bazie kolorystycznej, dzięki czemu można dopasować je do odcienia mebli, paneli czy innych części wystroju. Ponadto posiadają interesujące wykończenia w postaci maskownicy rynny górnej czy eleganckiego drewnianego pokrętła, którego wygląd poprawi wizerunek pomieszczenia.

Żaluzje drewniane na wymiar to doskonałe rozwiązanie, które pozwoli dopasować produkt do rozmiaru konkretnego okna, a także wkomponować je w otoczenie. Do wyboru mamy żaluzje bambusowe lub wykonane z drewna lipy syberyjskiej, które charakteryzują się nieco grubszą strukturą. Wszystkie produkty z tego działu można zamontować jako żaluzje drewniane bezinwazyjne lub inwazyjne – w zależności od potrzeb klienta. Ten rodzaj żaluzji okiennych umożliwia sterowanie nasłonecznieniem i dostępem światła dziennego tak, abyś mógł w każdej chwili zdecydować, czy potrzebny Ci delikatny nastrój półmroku, czy dobra widoczność z dużym naświetleniem.

Żaluzje aluminiowe – trwałość i bezawaryjność

Żaluzje aluminiowe to pierwszy typ żaluzji okiennych, które pojawiły się na rynku lata temu. Wtedy też, ze względu na to, że spełniały one funkcję wyłącznie zaciemniającą w podwójnych szybach, nie brano pod uwagę ich wyglądu. Na przestrzeni lat uległo to jednak zmianie i dzięki temu pojawiło się więcej wersji kolorystycznych żaluzji aluminiowych, a ich elementy zostały unowocześnione, by zwiększyć wygodę użytkowania. Dzięki mechanizmowi sterowania poziomymi listwami, w jakie wyposażone są żaluzje aluminiowe, można regulować ilość światła wpadającego do pomieszczenia.

Żaluzje aluminiowe firmy Knall tworzone są z najwyższej jakości materiałów i z dbałością o każdy detal. Dzięki temu posłużą one przez długie lata, a dzięki swojej rozbudowanej gamie kolorystycznej idealnie sprawdzą się w każdym pomieszczeniu i dopasują do jego wystroju, bez względu na jego charakter.

Żaluzje fasadowe – zaoszczędź na klimatyzacji

Są to żaluzje okienne zewnętrzne. Ich ponadczasowy design sprawia, że budynek nabiera szykownego i eleganckiego wyglądu. Względy estetyczne nie są jednak główną zaletą rolet fasadowych. Dzięki szerokiej regulacji kąta nachylenia lameli możesz zaciemnić pomieszczenie niemal całkowicie. W lecie pozwoli to utrzymać niższą temperaturę w pokoju, a zimą zaoszczędzić na ogrzewaniu. Między żaluzją i szybą tworzy się tzw. poduszka powietrzna, która utrzymuje dłużej różnicę temperatur między światem zewnętrznym i budynkiem.

Nie wiesz, jakie żaluzje okienne będą pasowały do Twoich wymagań? Czy lepiej sprawdzą się żaluzje drewniane, czy żaluzje aluminiowe? Zadzwoń lub napisz do nas, do firmy Knall – z chęcią odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci w decyzji, ponieważ zadowolony klient to nasz najwyższy cel.

