Wciągarki budowlane – najprostszy sposób na transport materiałów

W trakcie prac budowlanych i remontowych bardzo często trzeba przetransportować ciężkie materiały, fragmenty konstrukcji czy inne, niezbędne do sprawnego przeprowadzenia renowacji, elementy. W takiej sytuacji doskonale sprawdzą się różnego rodzaju wciągarki budowlane. Dzięki nim bez problemu można przenieść ładunek ważący nawet kilka ton.





Wciągarki budowlane – rodzaje

Wciągarki budowlane nazywane są też wyciągarkami. Stosowane są nie tylko na budowach lecz także w leśnictwie, branży motoryzacyjnej i przemyśle. Na rynku dostępne są 3 podstawowe rodzaje wciągarek budowlanych:

• Wciągarki budowlane linowe. Swoje zastosowanie znajdują na różnego rodzaju placach budowy – zwłaszcza tam, gdzie stawiane są nowe bloki i domy. Wykorzystuje się je do transportu lżejszych materiałów – od kilkuset kilogramów do ok 4 ton. Decydując się na zakup jednego z wielu dostępnych modeli, warto zwrócić uwagę na wygląd rączki do wciągania liny. Musi być przede wszystkim ergonomiczna i wygodna w użytkowaniu. Niewątpliwym atutem tego rodzaju wciągarek budowlanych jest fakt, że mają większą długość wciągania (porównując je np. do wciągarek budowlanych łańcuchowych), która może

wynosić nawet 40 metrów w pionie bądź w poziomie.

• Wciągarki budowlane łańcuchowe. Ten rodzaju urządzeń jest w stanie przenosić elementy ważące nawet 10 ton. Wyciągarki łańcuchowe są solidne i wyjątkowo wytrzymałe, jednak umożliwiają transport jedynie na niewielkie odległości. W związku z tym bardzo często stosowane są specjalne tory jezdne, które umożliwiają przenoszenie ładunków w dowolne miejsce na budowie. Wyciągarki budowlane łańcuchowe przystosowanie są jedynie to pracy w pionie.

• Wyciągarki budowlane elektryczne. To nowoczesna i bardzo wygodna w użytkowaniu grupa urządzeń. Wiele modeli posiada dodatkową funkcję zdalnego sterowania, co wpływa na zwiększenie komfortu pracy. Mogą przenosić towary na duże odległości nawet do 100 metrów, a także można ich używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wciągarki budowlane – czym kierować się przy wyborze danego modelu?

Marka ARAD oferuje szeroki wybór wciągarek budowlanych różnych rodzajów. Dzięki dużemu asortymentowi możesz dobrać wciągarkę budowlaną idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb. Decydując się na zakup konkretnego modelu, zwróć uwagę na udźwig, długość linki, a także na konstrukcję budynku, w którym dana wciągarka będzie pracować. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, będziesz mógł wybrać praktyczny model urządzenia, który doskonale sprawdzi się na Twojej budowie.

Znajdziesz nas pod adresem: ul. Muzyczna 2, 55-330 Źródła (przy trasie Nr 94 Wrocław – Środa Śląska) lub na naszej stronie internetowej: www.ARAD.pl

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia udostępniła firma ARAD.pl – Rusztowania i ogrodzenia budowlane