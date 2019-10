Ponad pół miliona energooszczędnych diod eko-LED na 30 000 m2 tworzących niepowtarzalny świetlny spektakl. Wilanowski Królewski Ogród Światła rozbłysnął po raz kolejny. Za tym gigantycznym przedsięwzięciem stoi polska firma Multidekor.





Stworzenie koncepcji świetlnej wystawy i jej realizacja to wielkie wyzwanie zarówno na poziomie projektowym, jak i produkcyjnym. Multidekor połączył design z najnowocześniejszymi technologiami, by dzięki temu ożywić elementy z przeszłości i pokazać je współczesnemu odbiorcy w zupełnie nowym świetle. Świetlno-muzyczna wystawa okazała się niebywałym sukcesem. Ogrody przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zanotowały ogromny wzrost frekwencyjny i to poza letnim sezonem turystycznym. Ekspozycję od jej pierwszej edycji odwiedziło łącznie ponad milion osób. Do jedynych w swoim rodzaju rozświetlonych królewskich ogrodów przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Warszawy. Już teraz ta zimowa sceneria, rozświetlona tysiącami migoczących świateł przyciąga więcej zwiedzających niż jej letnia odsłona.

Królewski Ogród Światła, zajmujący powierzchnię 30 000 m2, jest dla Multidekor realizacją szczególną. Precyzyjne odwzorowanie wszystkich detali i odtworzenie XVII-wiecznych fragmentów wilanowskich ogrodów, zajęło grupie kilkunastu designerów kilka tygodni. Szkicując każdy element dekoracji, łącznie stworzyli 223 rysunki. Chcieli przywrócić do życia wizję ogrodów jaką miała królewska para i pokazać ją współczesnym zwiedzającym. Potem, na etapie produkcji, każda część tego projektu została starannie odwzorowywana w postaci skomplikowanych aluminiowych konstrukcji. – Nasze projekty są widoczne w różnych miastach: Moskwie, Abu Dhabi czy Berlin. Ale wilanowski projekt jest dla nas zupełnie wyjątkowy. To pierwsza tego typu świetlna wystawa historyczna. Pracowało nad nią ponad sto osób i stworzyliśmy bardzo duży i trudny projekt w oparciu o materiały źródłowe i historyczne, przy wsparciu pracowników merytorycznych pałacu – mówi Michał Kwasieborski Head of Design Multidekor. Światło zostało tutaj wykorzystane nie tylko po to, by podkreślić wyjątkowe piękno barokowej architektury pałacu i jego ogrodów. Przy jego pomocy projektanci opowiedzieli barwną historię podkreślającą rozmach tego miejsca.

Wystawa pełna jest historycznych odniesień do niezwykle bogatej symboliki pałacu. Każdy element na świetlnej ekspozycji ma swoje uzasadnienie w historii. Chociażby fontanna z mitycznymi hippokampami, która została wiernie odtworzona na podstawie obrazu Canaletta w formie efektownej siedmiometrowej świetlnej fontanny, zaprzężonej w mityczne morskie konie. Centralną częścią Królewskiego Ogrodu Światła jest ogród wschodni z herbami Jana III Sobieskiego i misternie zdobionymi pawilonami, do których można wejść by podziwiać ich konstrukcję. Pośrodku tej części tarasu znajdują się 24 świetlne drzewka pomarańczowe, podobne do tych, które rosły w królewskiej oranżerii kilka wieków temu. Stąd jest też najlepszy widok na Muzyczny Ogród Marzeń, który znajduje się na tarasie dolnym i łączy światło z muzyką klasyczną tworząc niezapomniane widowisko.

To jednak nie wszystko. Designerzy Multidekor zaprojektowali już kolejną część Królewskiego Ogrodu Światła, która rozbłyśnie pod koniec tego roku. Na gości będzie czekać największy w Polsce, niepowtarzalny Ogród Różany, wypełniony 6 000 zmieniającymi kolory świetlnymi kwiatami.

Jako firma doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu człowieka na środowisko, dlatego promujemy ekologiczne rozwiązania oraz systemy, które zwiększają bezpieczeństwo przy eksploatacji naszych produktów – dodaje Michał Kwasieborski. Cała wilanowska wystawa wykorzystuje oświetlenie ledowe, na które składa się ponad pół miliona energooszczędnych diod eko-LED pobierających kilka razy mniej energii niż tradycyjne żarówki. Ponadto do produkcji iluminacji wykorzystane zostały ręcznie robione materiały, które mogą być wielokrotnie przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów.

Multidekor jest liderem na rynku iluminacji i dekoracji świątecznych, który ma na koncie ponad tysiąc zrealizowanych projektów. Od ponad dwóch dekad firma tworzy iluminacje dla miast, parków i ogrodów, hoteli i największych galerii handlowych, tak w Polsce, jak i zagranicą. Uznanie zagranicznych mediów i turystów zdobyła stworzona przez firmę świąteczna iluminacja Warszawy, która co roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach najpiękniej rozświetlonych miast Europy. Królewski Ogród Światła ponadto wyróżniono w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny.

Świetlną ekspozycję można oglądać w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie codziennie do 23 lutego 2020 r.

WWW: http://wilanow-palac.pl/edukacja/krolewski_ogrod_swiatla

Informacja prasowa. Tekst oraz zdjęcia udostępnił Multidekor.