Wybieramy nawilżacz powietrza! Jak znaleźć ten najlepszy?

Nawilżacz czy też oczyszczacz powietrza to coraz częściej poszukiwany sprzęt AGD w okresie zimowym. Nic w tym dziwnego – ilość zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu jest znacznie większa niż zazwyczaj w trakcie letnich miesięcy, a ogrzewanie w grudniu czy styczniu dodatkowo przesusza powietrze. Mimo to korzystanie z nawilżacza powietrza ma swoje zalety również latem. Jakie? O tym dowiecie się z naszego tekstu. Podpowiadamy też, jakie modele nawilżaczy są dostępne dzisiaj na rynku.





Jak nawilżyć powietrze w pokoju latem?

Czyste i świeże powietrze to gwarancja ulgi w ciepłym mieszkaniu w gorętsze dni. Dzięki odpowiedniej wilgotności powietrza troszczysz się również o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ ludzkie ciało do prawidłowego funkcjonowania odpowiedniej ilości wody. Zapalenie gardła nie jest jedynie zimowym zmartwieniem – z powodu przesuszenia powietrza w domu rośnie podatność na zachorowania również latem. Zwiększenie wilgotności powietrza korzystnie wpłynie również na Twoje domowe roślinki.

Zanim zdecydujesz się na zakup urządzenia nawilżającego, możesz przetestować domowe sposoby. Jednym z nich jest postawienie przed wentylatorem naczynia z zimną wodą. Kiedy ta zacznie parować, wentylator rozniesie ją po całym pomieszczeniu. Metoda ta nie jest jednak w stanie schłodzić większego pomieszczenia w szybkim czasie.

Inną metodą jest zraszanie powietrza w pomieszczeniu za pomocą spryskiwaczy dla roślin. Ich minusem jest konieczność powtarzania tej czynności kilkanaście nawet razy na godzinę, co może być nużące.

Nawilżacz powietrza to rozwiązania dla osób, które potrzebują latem większego poziomu nawilżenia (np. z powodu obecnych w domu roślin). Urządzenie działa automatyczna, a jedynymi czynnościami, jakie trzeba przy nich zrobić, są uzupełnienie poziomu wody oraz uruchomienie nawilżacza.

Nawilżacze powietrza – jaki wybrać?

W zależności od naszych potrzeb, możemy wybrać z kilku różnych rodzajów nawilżaczy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, a wybór uzależniony jest też od takich kwestii, jak obecność zwierząt w Twoim domu.

Nawilżacz parowy

Nawilżacze parowe podgrzewają wodę do temperatury, w której ta zmienia swój stan skupienia, a następnie wyrzuca ją na zewnątrz pod postacią pary, w ten sposób zwiększając poziom nawilżenia powietrza. Mgiełka nie tylko nawilża, ale również oczyszcza powietrze, przez są szczególnie polecane do pokojów dziecięcych. Nawilżacz parowy jest również bezpieczny dla zwierząt. Wadą tego rodzaju urządzenia jest duży pobór energii elektrycznej, więc mimo stosunkowo niskiej ceny, koszty jego użytkowania są całkiem duże.

Nawilżacz ewaporacyjny

Ten model zasysa powietrze do środka, gdzie jest ono nawilżane, by później uwolnić je w postaci chłodnej mgiełki. Chociaż brzmi podobnie do nawilżacza parowego, to ten model nie podgrzewa wody. Wśród nawilżaczy ewaporacyjnych znaleźć można zarówno tańsze egzemplarze, jak i nieco droższe, które umożliwiają sterowanie zdalne.

Nawilżacz ultradźwiękowy

Podobnie jak wcześniejsze propozycje, te modele również umożliwiają szybkie nawilżenie powietrza. Woda ze zbiornika rozbijana jest za pomocą fal ultradźwiękowych, co niweluje konieczność jej podgrzewania.

Te modele jako jedyne nie są polecane dla osób, które mają w domu zwierzaki. Ultradźwięki mogą sprawić, że Twój podopieczny będzie poddenerwowany.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep Neonet.