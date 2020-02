Wyłączniki i gniazda polskich producentów. Dlaczego warto je wybrać?

Planując remont mieszkania, warto poświęcić nieco uwagi również kwestii oświetlenia. Po pierwsze dlatego, że elementy takie jak wyłączniki mają określoną trwałość, a wraz z biegiem lat ich jakość ulega stopniowemu obniżeniu. Po drugie zaś – zarówno lampy, jak i pozostały osprzęt w dużym stopniu wpływają na estetykę i nastrój wnętrz. Podczas zakupów dobrze jest wybierać produkty polskich marek. W ten sposób nie tylko wspieramy krajową gospodarkę, ale też często kupujemy osprzęt najwyższej jakości. Oto pięć przykładów uznanych na świecie polskich firm działających w branży oświetleniowej.





Kontakt Simon

To jedna z największych polskich firm produkujących osprzęt elektryczny. Źródeł jej sukcesu należy szukać w najwyższej jakości materiałach, wysokiej klasie wykonania oraz eleganckich, nienarzucających się i różnorodnych projektach. Wśród produktów marki Kontakt Simon warto wymienić przede wszystkim takie serie jak Simon 54, Simon Basic i Simon 10.

Ospel

Ta firma również należy do ścisłej czołówki polskich producentów elementów instalacji elektrycznej. Jest również jedną z najstarszych marek działających w tym segmencie rynku – została założona ponad sześćdziesiąt lat temu. Poza Polską, jej produkty (wśród których znaleźć można między innymi linie Ospel Sonata, Ospel Impresja i Ospel As) dostępne są w takich krajach jak Niemcy, Finlandia, Białoruś, Grecja czy Wielka Brytania.

Kanlux

To kolejna polska firma produkująca gniazdka, ściemniacze, włączniki czy świetlówki, która poza Polską obecna jest również na zagranicznych rynkach. Jej produkty mogą bowiem kupić także Niemcy, Czesi, Słowacy, Francuzi, Węgrzy czy Ukraińcy. Znajdują one zastosowanie nie tylko w prywatnych domach, ale też obiektach użyteczności publicznej, firmach czy do oświetlenia zabytków.

Nowodvorski

Mówiąc o liderach rynku oświetleniowego w Polsce nie sposób byłoby nie wspomnieć też o firmie Nowodvorski, która w tym segmencie działa od ponad ćwierćwiecza. W jej ofercie znajdziemy przede wszystkim lampy i oprawy, których różnorodne wzornictwo i wykonanie z najwyższej jakości materiałów pozwalają zastosować je w każdym wnętrzu – na przykład łazience, kuchni, jadalni, sypialni lub salonie.

LED-POL

Ta pochodząca z Bielska-Białej firma działa na rynku oświetleniowym od roku 2006. Swoim klientom oferuje wysokiej jakości energooszczędne oświetlenie LED, a różnorodność dostępnych w jej katalogu produktów pozwala na wykorzystanie ich zarówno w domu, jak w ogrodzie, w obiektach przemysłowych, sklepach lub biurach.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Elektro-Mad.