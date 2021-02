Zalety okuć okiennych

Zwykle decydując się na zakup okien zwracamy uwagę przede wszystkim na szczelność szyb oraz wygląd profili. Rzadko kiedy przykładamy większą uwagę do okuć, o ile nie planujemy zabezpieczeń antywłamaniowych. To błąd, który może mieć ogromny wpływ na trwałość i szczelność naszych okien. Za co odpowiadają okucia okienne?





Szczelność, wentylacja, trwałość i bezpieczeństwo

Te cztery cechy określają podstawowe zadania okuć w konstrukcji okien. Dobrej jakości okucia nie tylko zapewniają wieloletnią trwałość całej konstrukcji. Jako elementy ruchome, muszą być odporne na różnorodne czynniki zewnętrzne związane z częstym użytkowaniem, dlatego warto zadbać o ich wysoką jakość.

Bardzo ważną rolą okuć okiennych jest filtracja powietrza oraz utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. W zależności od naszych potrzeb okna PCV (poprawnie nazywane oknami PVC) mogą mieć możliwość mikrowentylacji czy wielostopniowego uchyłu, dzięki któremu możemy zachować odpowiedni przesył powietrza oraz regulować poziom zimna lub ciepła napływający do mieszkania z zewnątrz.

Okucia okienne mogą mieć także właściwości antywłamaniowe, utrudniające włamywaczom dostanie się do wnętrza mieszkania przez okna. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej we własnym domu, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy na wakacje. Dodatkową opcją są także zamki w klamkach, które uniemożliwiają otwarcie okna bez użycia specjalnego klucza. To pozwala zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa np. w pokoju dziecięcym, uniemożliwiając maluchowi samodzielne otwarcie okna. Te elementy okuć mogą być także dodatkową ochroną przed włamywaczami, zwłaszcza jeśli wybierzemy opcję z zamknięciem, którego nie da się ani otworzyć ani uchylić bez odblokowania okna przy pomocy kluczyka.

Koniec z wypadaniem i trzaskaniem

Kolejnym atutem okuć okiennych jest możliwość blokady błędnego położenia klamki. Kto z nas choć raz nie spotkał się z wypadnięciem skrzydła z ramy z powodu niedokładnego ustawienia pozycji klamki? Takie sytuacje zdarzają się nawet tym najbardziej przezornym i dokładnym. Co więcej – mogą być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli okno jest duże i ciężkie, a osoba zamykająca nie ma wystarczająco siły, by poradzić sobie z jego utrzymaniem. Wystarczy jedynie zakup odpowiednich okuć z blokadą błędnego położenia klamki i problem zniknie bezpowrotnie!

Podobną rolę pełni hamulec otwarcia który zapobiega trzaskaniu okna pod wpływem przeciągu. Służy on unieruchomieniu skrzydła w oknie PVC, by umożliwić długotrwałe otwarcie okna w pozycji na oścież. Zapobiega to uporczywemu trzaskaniu przy każdym większym podmuchu wiatru i pozwala na spokojne i szybkie wietrzenie pomieszczenia.

Artykuł partnerski. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Ekoplast.