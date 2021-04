Kostka granitowa cieszy się ogromną popularnością, ponieważ oprócz estetycznego wyglądu, jest także bardzo wytrzymała i odporna na czynniki zewnętrzne. W poniższym artykule przedstawimy propozycje na zastosowanie kostki granitowej.

Zastosowanie kostki brukowej granitowej

Kostka brukowa granitowa ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest to materiał, którego można używać na wielu rodzajach nawierzchni. Kostka granitowa to dobry materiał na np. taras, podjazd czy ogród. Materiał ten posiada bardzo korzystne parametry wytrzymałościowe, takie jak odporność na mróz czy wysokie temperatury, odporność na ścieranie oraz niewielką nasiąkliwość. Co więcej, kostka brukowa posiada wiele kształtów i kolorów, dlatego doskonale sprawdza się w wielu kreatywnych projektach.

Przed rozpoczęciem własnego zagospodarowywania przestrzeni warto sprawdzić takie wątki jak: kostka granitowa aranżacje czy kostka granitowa inspiracje i wybrać projekty, które pasują do naszych indywidualnych upodobań i posłużą jako inspiracja do stworzenia własnej przestrzeni. Miejsc, w których wykorzystujemy kostkę brukową granitową jest wiele, jednak do najbardziej typowych nawierzchni wykładanych kostką należą: podjazd, chodnik czy przestrzeń przed posesją. Do każdej z nich warto dopasować odpowiednie wymiary kostki oraz rozważyć takie kwestie jak, cena, podsypka pod kostkę brukową, jej ułożenie, kolejność prac czy najpierw ogrodzenie czy kostka.

Na poniższych nawierzchniach zalecamy użyć następujące rodzaje kostek:

podjazd – najlepiej sprawdzi się kostka granitowa typu 7/9 – jest to najchętniej wybierany wymiar kostki na podjazdy i parkingi aut osobowych. Jest to dosyć uniwersalny rozmiar, który z powodzeniem sprawdzi się także do pokrycia tarasów, ścieżek czy jako obrzeża.

chodnik – w tym przypadku najbardziej polecamy kostkę granitową 4/6 – stosowaną głównie na alejki, ścieżki, tarasy, schody, chodniki i podjazdy dla lekkich samochodów. Sprawdzi się także doskonale jako opaska wokół posesji.

kostka granitowa przed domem – może to być zarówno kostka granitowa 4/6, jak i kostka granitowa 8/11, która wytrzymuje nawet bardzo duże obciążenia, więc sprawdzi się na parkingach, podjazdach czy przed domem, gdzie planujemy, np. zaparkować kilka samochodów o dużym obciążeniu.

Kostka granitowa – kolory

Kostka szara – to jeden z najpopularniejszych kolorów kostki. Doskonale pasuje do klasycznych, jak i nowoczesnych projektów. Szara kostka zapewnia wiele możliwości aranżacyjnych – sama w sobie jest minimalistyczna, ale można ją swobodnie łączyć z innymi kolorami.

Kostka szaro-ruda – to również dosyć popularny wariant kostki granitowej. Jej nietypowe rudawe zabarwienie sprawia, że jest mniej uniwersalna niż kostka szara, ale niezwykle estetycznie wygląda z elementami o zbliżonym kolorze.

Kostka czerwona – to bardzo ciekawa kostka, która umożliwia tworzenie nietuzinkowych aranżacji zarówno przed domem, jak i na podjeździe czy alejkach. Występuje zwykle jako kostka gruboziarnista, łupana oraz kostka granitowa gładka.

Kostka granitowa grafitowa – to klasyczny i bardzo elegancki rodzaj kostki, który pasuje do wielu projektów, sprawiając, że przestrzeń wygląda na bardziej luksusową.

Kostka żółta – kostka o tak nietypowym i charakterystycznym kolorze umożliwia tworzenie nietuzinkowych nawierzchni, np. na podjazdach czy alejkach. Doskonale wygląda w połączeniu z innymi kolorami o takiej samej temperaturze, np. z kostką brukową czerwoną. Przez swoją oryginalność kostka żółta nie należy do najpopularniejszych, jednak kreatywność, jaką można się wykazać przy użyciu takiego materiału, z pewnością zasługuje na uznanie.

Kostka czarna – to szlachetny i bardzo elegancki rodzaj kostki. Świetnie pasuje w otoczeniu nowoczesnego stylu, jak na klasycznych posesjach, gdzie zależy nam na luksusie i prestiżowym wyglądzie przestrzeni. Warto również pamiętać, że czarny kolor jest na tyle uniwersalny, że pasuje do wielu innych kolorów, np. na elewacji czy na tarasie.

Kostka granitowa – wymiary i grubości

Najpopularniejsze wymiary kostki granitowej to:

10×10,

10x10x10,

12×12,

15×15,

20×20,

20x10x5,

20x20x10.

Wielkość, jak i grubość kostki, oprócz walorów estetycznych, powinny być także odpowiednio dopasowane do planowanego obciążenia na danej nawierzchni. Z tego względu na chodniki i alejki sprawdzi się kostka granitowa o grubości od 4 do 6 cm; na podjazdy od 7 do 10 cm, a przed domem czy na taras kostka o grubości 4 cm.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyła firma Semmelrock Stein+Design.