Czym jest chiller?

W związku ze zmianami klimatycznymi w przemyśle pojawiają się problemy dotyczące chłodzenia poszczególnych elementów maszyn. Duże maszyny, które pracują przez dłuższy czas, muszą być chłodzone, aby ich żywotność była dostateczna.





Branża HVACR

W branży tej można spotkać zarówno nazewnictwo typu agregat wody lodowej https://chlodnicewody.pl/produkt/cw5200 jak i chiller. Jest to nic innego jak urządzenie, które ma zapewnić chłód. Zadaniem takiego agregatu wody lodowej jest przede wszystkim doprowadzenie i utrzymanie do odpowiednich parametrów temperaturowych określonych urządzeń. Rozwiązania to wydaje się znacznie korzystniejsze aniżeli ochładzanie, chociażby powietrzem. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na to, że taka opcja chłodzenia jest zdecydowanie wydajniejsza, ale też długotrwała.

Wersje występowania agregatów wody lodowej

W zdecydowanej większości można spotkać agregaty wody lodowej chłodzone za pomocą wody. Na rynku pojawiają się również takie, które są chłodzone za pomocą powietrza. Co istotne rodzaj chłodzenia dobiera się na podstawie budowy maszyny. Wszystko jest więc zależne od tego, czy chłodzenie pobrane z medium chłodzonego jest oddawane do powietrza, czy też do specjalistycznych instalacji wodnych przygotowanych dla danego urządzenia.

Zastosowanie odpowiednich płynów

W agregatach tego typu istotne jest, aby stosować odpowiednie płyny. Są one ściśle uzależnione od temperatur, w jakich muszą pracować dane maszyny. Stąd też przy temperaturach +7°C÷+20°C medium pośrednim jest najczęściej woda. W przypadku jednak kiedy potrzebne jest utrzymanie niższych temperatur, stosuje się już mieszanki płynów o różnym stężeniu. Najczęściej do mieszanek tego typu zalicza się glikole etylenowe czy propylenowe.

Zalety agregatów wody lodowej

Ogromną zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że woda jest substancją tanią występującą w przyrodzie. W praktyce oznacza to, że jest ona ogólnodostępna a do tego jeszcze ekologiczna i wydajna. Urządzenia posiadające agregaty wody lodowej pracują zdecydowanie ciszej aniżeli inne dostępne na rynku. Ich dużą zaletą jest również fakt, że mają wyższą szczelność. Największym jednak plusem jest fakt, że dzięki zastosowaniu takich właśnie systemów są one zdecydowanie bardziej odporne na awarie. A ten czynnik w przemyśle jest bardzo istotnym elementem.

Wady agregatów wody lodowej

W przemyśle za duży minusów agregatów wody lodowej uważa się fakt, że wymagają one zdecydowanie większych nakładów finansowych. Należy najpierw sporo zainwestować, aby później można było zauważyć optymalne efekty. Nakłady finansowe w takiej opcji skupiają się przede wszystkim na profesjonalnym projekcie opartym na specjalistycznych pomiarach. Kolejno należy znaleźć specjalistę trudniącego się montażem takich właśnie agregatów wody lodowej.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis chlodnicewody.pl.