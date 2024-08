Jakie są najbardziej poszukiwane zawody w sektorze energetycznym?

Branża energetyczna w obecnych czasach podlega dynamicznym przeobrażeniom, które spowodowane są zmianami klimatycznymi, ochroną środowiska, ale też potrzebom uniezależnienia się od innych państw, czyli samowystarczalności energetycznej. Inwestycje w zrównoważoną energetykę i odnawialne źródła energii prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy. Sprawdź, jakie są najbardziej poszukiwane i perspektywiczne zawody w tym sektorze.





Niedobory kadrowe w branży OZE

Zielona transformacja generuje ogromne braki kadrowe w branży energetycznej. Praktycznie w całym kraju brakuje ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, którzy mogliby zasilić firmy zajmujące się energią odnawialną. Na stronie portalu GoWork.pl można przeczytać opinie na temat potencjalnych pracodawców. Brakuje zarówno specjalistów po studiach, jak i techników po kursach zawodowych. Stanowiska deficytowe to m.in.:

Specjalista energetyki wiatrowej

Rosnąca liczba projektów związanych z farmami wiatrowymi wskazuje na stały wzrost zapotrzebowania na pracowników w tej dziedzinie, którzy mogliby się zajmować takimi kwestiami, jak projektowanie, instalacja i konserwacja turbin wiatrowych. Potrzebni są także eksperci od optymalizacji systemów wiatrowych.

Inżynier energetyki odnawialnej

Wymagania techniczne postępują szybciej niż szkolenie osób w tym obszarze zawodowym. Niezbędni są ludzie, którzy potrafią projektować systemy OZE, zarządzać farmami wiatrowymi, geotermalnymi, słonecznymi oraz systemami biomasowymi. Poszukiwane są osoby o różnych specjalizacjach, jak np. inżynierowie ds. technologii wodorowych.

Specjaliści ds. magazynowania energii

Przeglądając oferty pracy w serwisach internetowych, można się dowiedzieć, że jest duże zapotrzebowanie na osoby zajmujące się magazynowaniem energii, które w swojej pracy miałyby uczestniczyć w projektach badawczych, a także analizować potrzeby, dobierać optymalne technologie, sprawdzać przestrzeganie normy, czy też monitorować wydajność.

Monter/serwisant paneli fotowoltaicznych

Zainteresowanie klientów panelami słonecznymi sprawia, że wiele firm wciąż prowadzi rekrutacje pracowników, którzy zajmują się instalacją fotowoltaiki, konserwacją i naprawami. W tym sektorze czeka zatrudnienie również dla absolwentów szkół branżowych, czy osób, które skończą odpowiednie kursy zawodowe.

Specjaliści z branży IT

Rozwój nowych technologii i powiązanie ich z inteligentnymi systemami zarządzania energią odnawialną, wzbudza zapotrzebowanie na specjalistów od IT. Potrzebni są m.in. analitycy zajmujący się efektywnością energetyczną i specjaliści ds. integracji systemów IT z technologiami OZE, którzy zapewnią płynne funkcjonowanie i optymalizację całych sieci energetycznych.

Jakie są prognozy dla zawodów związanych z energetyką?

Inwestycja w kwalifikacje związane z OZE to sposób, by znaleźć pracę, która jest perspektywiczna i stwarza możliwości rozwoju. Specjaliści z tej branży mogą liczyć na konkurencyjne warunki zatrudnienia. Pracodawcy rywalizują ze sobą o wyszkolony personel, przedstawiając atrakcyjne zarobki i liczne benefity pozapłacowe. Wielu z nich motywuje swój zespół do podnoszenia kwalifikacji przez dofinansowanie szkoleń. Żeby sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku, konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, a także śledzenie najnowszych trendów. Dla osób szukających stabilnej i perspektywicznej kariery branża OZE może być wielką szansą.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis GoWork.pl