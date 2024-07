Od czego zależy koszt montażu okna dachowego?

Wymiana okien dachowych po pewnym czasie od ich instalacji jest koniecznością. Okna dachowe nie tylko niszczą się i tracą swoje walory użytkowe, ale też zwyczajnie nie są w stanie dorównać nowszym rozwiązaniom. Nowoczesne okna dachowe są bowiem zdecydowanie bardziej funkcjonalne i zapewniają lepsze warunki termiczne na poddaszu. Podpowiadamy, ile kosztuje wstawienie okna dachowego i co wpływa na cenę okien połaciowych oraz ich montażu.





Od czego zależy cena okna dachowego?

Aby ustalić, ile kosztuje wstawienie okna dachowego, trzeba zastanowić się, jakie czynniki decydują o cenie okna połaciowego. Koszt okien dachowych jest przede wszystkim mocno powiązany z ich rozmiarem. Im okno dachowe jest większe, tym wyższa będzie jego cena. Na koszt okna połaciowego wpływa ponadto materiał, z jakiego okno dachowe zostało wykonane. Drewniane okna połaciowe są zwykle nieco tańsze niż okna dachowe z PVC, jednak w praktyce cena danego okna dachowego zawsze wynika z konkretnych parametrów wybranego modelu okna. Przykładowo najbardziej wydajne energetycznie, trzyszybowe okna dachowe będą zawsze nieco droższe od okien wyposażonych w pakiet dwóch szyb. Droższe, ale i wygodniejsze w eksploatacji będą też m.in. okna połaciowe wyposażone w powłoki łatwozmywalne oraz niskoemisyjne, które pomagają zatrzymywać ciepło we wnętrzu pomieszczenia czy okna dachowe o podwyższonym poziomie dźwiękoszczelności.

Montaż okien dachowych – co wpływa na jego koszt?

Na koszt wstawienia okna dachowego wpływ ma jednak nie tylko cena samego okna. Jak wyjaśniają eksperci z marki Dakea, całkowity koszt montażu okien dachowych zależny jest m.in. nie tylko od modelu czy materiału okna, ale także ilości instalowanych okien czy kosztu zastosowanych akcesoriów montażowych. Dakea w swoim poradniku: Jaki jest koszt wymiany okna dachowego? dokładnie wyjaśnia, jakie czynniki mogą wpłynąć na ostateczny koszt montażu okna i w jaki sposób można uzyskać fachową i kompletną wycenę montażu okien Dakea. Warto pamiętać bowiem także, że na to, ile kosztuje wstawienie okna dachowego, wpływ ma również wycena koniecznych prac montażowych.

Ile w praktyce kosztuje wstawienie okna dachowego?

Na koszt wstawienia okna dachowego sumują się w praktyce: koszt okna, koszt kołnierza, koszt akcesoriów instalacyjnych (np. RUC, IFC czy RVB) i cena montażu okna. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ofercie marki Dakea do okien z gamy Ultima kołnierz z folii paroprzepuszczalnej RUC i Kołnierz Termoizolacyjny ze Spienionego polietylenu IFC są dodawane bezpłatnie w zestawie razem z oknem, a przypadku okien z gamy Better otrzymamy bezpłatny kołnierz IFC. Warto jednak zaznaczyć, że wymiana okien dachowych to w praktyce często doskonały sposób na oszczędności, zwłaszcza gdy wymieniane okna dachowe to nowoczesne, energooszczędne okna dachowe, dzięki którym spadną w domu rachunki za ogrzewanie, a poddasze stanie się bardziej komfortowym i funkcjonalnym miejscem.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma ALTATERRA Polska Sp.z o.o.