Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotne jest dla człowieka światło. Nie tylko umożliwia obserwację otaczających nas przedmiotów i przestrzeni, ale również wpływa na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Badania naukowe wskazują na powiązanie rytmu aktywności człowieka oraz procesów biologicznych w nim zachodzących, z rytmem dnia i nocy. Rytm ten synchronizowany jest przez światło.

Niniejsza publikacja ma za zadanie wprowadzić osoby zainteresowane Techniką Świetlną w podstawowe jej zagadnienia. Wiele zaleceń normatywnych związanych z oświetleniem wynika z fizjologicznych aspektów procesu widzenia. Dlatego początkowa część ebooka jest temu poświęcona. Przykładowo wymóg równomierności oświetlenia na stanowisku pracy wynika z adaptacyjnych właściwości człowieka. Zbyt duże różnice w ilości światła zmuszają człowieka do ciągłej zmiany stanów jego adaptacji. Dlatego częste zmiany jaskrawości w otoczeniu wywołują u człowieka zmęczenie. Aby to ograniczyć wymagane jest równomierne oświetlenie.

Jeśli jeszcze go nie masz, to skorzystaj ze strony Zapisy na darmowe ebooki i newsletter Świat FOTONÓW.

Będę też wdzięczny, jeśli umieścisz tu opinię o otrzymanym ebooku „Technika Świetlna od podstaw”.



Opinie i komentarze

Wg mnie zawiera on bardzo cenne informacje dotyczące rozprzestrzeniania się światła, obecnie mnie osobiście bardzo to interesuje, gdyż zamierzam wprowadzić poprawki w projekcie domu, który zmierzamy budować, a te poprawki dotyczą właśnie naświetlenia. (bo ja bardzo lubię jasne i dobrze oświetlone pomieszczenia). Tak więc bardzo ciekawy materiał, tylko z chęcia bym się jeszcze dowiedziała o tym jak wielkość i rodzaj okna wpływa na oświetlenie pomieszczenia.

Dziękuję za ebooki! Chciałem przejrzeć obie publikacje, gdyż przygotowywałem się do rozmowy kwalifikacyjnej w firmie produkującej źródła światła. Chciałem odświeżyć i poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Było to jedno ze źródeł które przejrzałem. Pozdrawiam Adam Śliwiński

Materiały stanowią dobre kompendium informacji dot. techniki świetlnej i stanowiły dla mnie materiał wyjściowy do opracowania materiałów dydaktycznych dla studentów z ćwiczeń dot. elektrycznych źródeł światła.

Aby zabrać się za lekturę książki, nie trzeba posiadać zaawansowanej wiedzy z fizyki czy biologi. Przeciwnie – zgodnie z tytułem, autor potraktował temat od podstaw i wyjaśnia wszystkie istotne kwestie zrozumiałym językiem. „Technika Świetlna od podstaw” to połączenie książki teoretycznej i praktycznej w nie spotykany sposób, ponieważ po praktyczną część autor odsyła na stronę internetową portalu oświetleniowego. Co jest plusem te książki gdyż zakres zagadnień jest naprawdę szeroki.

Jeśli dopiero rozpoczyna się przygodę z oświetleniem, to książka ta może towarzyszyć podczas zdobywania kolejnych poziomów wiedzy. Nie jest to książka „na raz”, a raczej książką, którą czyta i analizuje się wielokrotnie oraz wraca do niej w razie konkretnych potrzeb.

Mnie pomogła znaleźć odpowiedz na trapiące mnie pytania odnośnie oświetlenia różnych pomieszczeń, miejsc pracy i wypoczynku w moim domu. Wzbudziła zainteresowanie do zagadnienia jakim jest światło.

Pozdrawiam Pana serdecznie,

Danuta Brudniak