Jakie oświetlenie do małego salonu? Triki na optyczne powiększenie przestrzeni

Mały salon może być przytulny i funkcjonalny, ale wymaga przemyślanego oświetlenia, które nie tylko wprowadzi odpowiedni nastrój, lecz także optycznie powiększy przestrzeń. Jakie rozwiązania stosować w tym zakresie, a czego warto unikać?





Unikaj ciężkich kloszy i abażurów

Jednym z najprostszych – a jednocześnie najskuteczniejszych – sposobów, by zwiększyć wizualną przestronność salonu, jest wybór lekkich, subtelnych form oświetlenia. Ciężkie klosze, abażury czy lampy wiszące dominują przestrzeń, przez co zdecydowanie nie sprawdzą się w małym salonie. Zamiast tego warto sięgnąć po lampy o prostych, lekkich formach, wykonane np. z przezroczystego szkła i metalu, charakteryzujące się minimalistycznym projektem. Można również zrezygnować z lamp sufitowych na rzecz oświetlenia punktowego – reflektorów lub lamp ściennych. Interesujące rozwiązania tego typu są dostępne m.in. w sklepie boxlab.pl.

Zwróć uwagę na miejsce montażu lamp i taśm LED

Kolejnym skutecznym sposobem, by optycznie powiększyć przestrzeń, jest zamontowanie taśm LED lub lamp skierowanych w górę – tuż przy suficie. Takie oświetlenie wprowadzi do wnętrza efektowne, rozproszone światło, które „podnosi” sufit i dodaje głębi małemu salonowi. Jednocześnie w ten sposób można uniknąć zacienionych kątów, zapewniając równomierne rozprowadzenie światła.

Postaw na lampy z regulacją jasności

W małych pomieszczeniach liczy się przede wszystkim funkcjonalność wyposażenia – lampy do salonu z dodatkowymi opcjami regulacji zdecydowanie pasują do aranżacji, która kładzie nacisk właśnie na tę cechę. Możliwość dostosowania intensywności światła do różnych pór dnia i nastroju pozwala z łatwością przekształcić salon w wygodniejszą, bardziej funkcjonalną przestrzeń. Dzięki temu pomieszczenie może spełniać różne zadania – np. w ciągu dnia wspierać pracę czy naukę przez jasne, wyraziste światło, a wieczorem dodawać relaksującej przytulności przy delikatniejszym, rozproszonym świetle.

Unikaj centralnego źródła światła

W małych salonach, zamiast jednego, centralnego źródła światła warto postawić na kilka mniejszych punktów, które równomiernie oświetlą całe pomieszczenie. Pojedyncza lampa sprawia, że pokój będzie jasny głównie w jednym miejscu, a reszta przestrzeni pozostaje niedoświetlona. Z tego względu lepiej sprawdzi się aranżacja oparta na różnorodnych elementach – można zastosować m.in. kinkiety, lampy podłogowe, lampy stołowe czy taśmy LED. Dzięki temu można stworzyć efekt większej przestronności, podkreślając każdy kąt salonu.

Postaw na innowacyjne rozwiązania, takie jak magnetyczne szyny LED

Małe przestrzenie to doskonałe miejsce do zastosowania nowoczesnych, eleganckich rozwiązań. W kwestii oświetlenia warto postawić np. na wpuszczane w sufit szynoprzewody magnetyczne, pozwalające na precyzyjne rozmieszczenie punktów świetlnych w dowolnych miejscach. Taki system daje spore możliwości aranżacyjne, umożliwiając niemal dowolne zmiany konfiguracji lamp. Co więcej, jest to bardzo dyskretne rozwiązanie – szyny są niemal niewidoczne, co pozwoli dodatkowo zaoszczędzić nieco miejsca.

