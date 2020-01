Lampy Sollux – 3 nowoczesne propozycje do sypialni

Sypialnia prezentuje się stylowo i staje się przytulna, gdy znajduje się w niej nie tylko wygodne łóżko, ale i odpowiednie oświetlenie. To właśnie dzięki niemu tworzy się wyjątkowy klimat wnętrza. Jeśli szukasz inspiracji na oświetlenie do sypialni, poznaj oryginalne kinkiety, żyrandole i inne rodzaje lamp sollux.





Oświetlenie sollux cechuje się nowoczesną formą i wysoką jakością wykonania, dlatego jest wyborem na lata. Dzięki niemu można stworzyć wyjątkowe wnętrze i uzupełnić sypialnię o ciekawe elementy dekoracyjne, pełniące jednocześnie funkcję praktyczną. Jeśli szukasz pomysłu na oświetlenie do sypialni, poznaj 3 lampy sollux.

Ceramiczne kinkiety do malowania

Lampy sollux do malowania to propozycja dla osób, które cenią sobie indywidualizm i szukają spersonalizowanych elementów wyposażenia. Kinkiet pokrywa się dowolną farbą do ceramiki, a następnie wiesza się go w wybranym pomieszczeniu. Lampę tego typu można pokryć zarówno jednym kolorem, jak i kilkoma barwami w zależności od własnych preferencji. Dodatkowo po kilku latach kinkiet można pomalować ponownie na inny kolor, dostosowując go do nowej aranżacji sypialni. Biały kinkiet z ceramiki ma oryginalną fakturę, dzięki której prezentuje się jeszcze ciekawiej, bez względu na to, jaki kolor farby położy się na lampę.

Wiszące lampy sollux – drewniane plafony o geometrycznej formie

Wiszące oświetlenie sollux to nie tylko efektowne żyrandole, ale i praktyczne plafony, które szczególnie dobrze sprawdzają się w niskich wnętrzach i sypialniach na poddaszu. Eleganckie plafony są wykonane z wytrzymałego szkła o prostokątnej formie, które ozdabia drewniana wstawka. Cała konstrukcja jest w pełni nowoczesna, a jej minimalizm ułatwia jej dopasowanie do współczesnej aranżacji wnętrza. Dodatkowo plafon daje sporo światła, co sprawia, że tego typu lampy są praktycznym wyborem.

Druciane żyrandole w loftowym stylu

Lampy sollux świetnie prezentują się w sypialniach w stylu loftowym. Żarówka otoczona drucianym kloszem o lekkiej konstrukcji pasuje do minimalistycznych aranżacji, w których królują pofabryczne akcenty, nawet jeśli sypialnia nie znajduje się w typowym lofcie. Dzięki temu żyrandol druciany dobrze wygląda nawet w niższych pomieszczeniach.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep perfektmarket.com.pl.