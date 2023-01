Nowoczesne lampy stojące – co musisz o nich wiedzieć

Lampa stojąca to modny i elegancki dodatek do wystroju wnętrza. Pozwala na sprawne zarządzanie oświetleniem w pomieszczeniu, sprawiając jednocześnie, że staje się znacznie przytulniejsze. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej nowoczesnym modelom podłogowym i podpowiemy Ci, na co zwrócić szczególną uwagę przy ich wyborze. Czytaj dalej, aby poznać nasze wskazówki.





Czym charakteryzują się nowoczesne lampy stojące?

Lampa stojąca to specyficzny rodzaj oświetlenia wewnętrznego, który równie chętnie wybierany jest do salonu, jak i do sypialni.

Lampy podłogowe – oświetlenie dodatkowe do nowoczesnych wnętrz

Z reguły lampa podłogowa odgrywa rolę oświetlenia dodatkowego. W przypadku niestandardowych wnętrz służy do doświetlania zacienionych zakamarków pomieszczenia, do których dociera niewiele światła z lampy wiszącej.

W pokojach o klasycznych wymiarach może spełniać dwie funkcje:

Najczęściej wykorzystuje się ją do kreowania klimatu po zapadnięciu zmroku. Subtelnie podkreśla rozproszonym światłem wybrane części pomieszczenia, pozwalając na zgaszenie oświetlenia głównego i stworzenie przytulnej atmosfery. Równie dobrze sprawdza się w roli źródła światła, które pozwala na rozjaśnienie blatu roboczego biurka, fotela lub kompletu wypoczynkowego.

W zależności od wybranego modelu oraz miejsca, w którym ją umieścisz, może tworzyć intymną, sprzyjającą relaksowi atmosferę lub dobrze rozjaśniać poszczególne strefy wnętrza i umożliwiać pracę lub czytanie.

Modny design nowoczesnych lamp podłogowych

Nowoczesne lampy stojące to modele, które łączą w sobie niebanalny design z wysoką funkcjonalnością. Zazwyczaj wyróżniają się prostotą formy, która jednak nie ujmuje im uroku. Minimalistyczne i eleganckie projekty są ponadczasowe, dlatego świetnie wpiszą się zarówno w klasyczne, jak i nowoczesne aranżacje. Klucz do sukcesu tkwi we właściwym doborze kształtu i koloru oprawy. Z bogactwem stylowych propozycji zapoznasz się, odwiedzając sklepy internetowe specjalizujące się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych do domów i przestrzeni komercyjnych. Dobrym przykładem takiego miejsca jest e-sklep Zuma Line. W kategorii, którą znajdziesz pod adresem: https://zuma-line.pl/c/10/lampy-stojace.html odkryjesz mnóstwo eleganckich modeli, które świetnie pasują do niemalże każdego stylu aranżacyjnego.

Ekonomiczne rozwiązanie oświetleniowe

Większość nowoczesnych lamp stojących pozwala na wykorzystanie źródła światła w postaci LED, które pobiera znacznie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. To z kolei bezpośrednio przekłada się na wysokość rachunków za prąd. To szczególnie cenne w salonie, w którym spędzasz mnóstwo czasu wieczorami, więc światło jest nieustannie zapalone, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Na co zwrócić uwagę, wybierając lampę podłogową?

Nie ma wątpliwości, że nowoczesna lampa podłogowa to element wystroju wnętrza, którego nie powinno zabraknąć w żadnym salonie. Jaki jednak model wybrać, aby dobrze wpisał się w specyfikę pomieszczenia i spełnił wszystkie Twoje oczekiwania? Poniżej przedstawiamy kilka podpowiedzi, które pomogą Ci w podjęciu właściwej decyzji.

Wielkość lampy stojącej

Lampa podłogowa powinna wpisywać się w aranżację w taki sposób, aby nie zaburzać jej proporcji. Zbyt duża wysunie się na pierwszy plan, przytłaczając wnętrze. Z kolei za mała stanie się słabo zauważalna, tracąc swoją funkcję dekoracyjną. Wybierając lampę stojącą do swojego salonu, zmierz dostępną przestrzeń. Zadbaj o to, aby oprawa nie przeszkadzała domownikom podczas poruszania się po pomieszczeniu i zapewniała dokładnie tyle światła, ile potrzebujesz.

Jakość lampy podłogowej

Nie bez znaczenia jest także materiał, z jakiego wykonana jest lampa. Na rynku znajdziesz m.in. propozycje ze szkła, metalu, tkaniny oraz tworzyw sztucznych. Upewnij się, czy wybrany przez Ciebie model powstał z wysokogatunkowych materiałów, bo to gwarancja jego długowieczności, a także bezpieczeństwa użytkowania na co dzień. Pamiętaj także o tym, aby dopasować oprawę do specyfiki salonu. Metal świetnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, tymczasem tkanina znacznie lepiej pasuje do klasycznych wnętrz.

Gdzie postawić lampę podłogową?

To zależy. Głównie od tego, jaki efekt chcesz uzyskać i jaką rolę ma odgrywać dodatkowe źródło światła w Twoim pomieszczeniu. Nie ma wątpliwości, że najczęściej lampy podłogowe stają w salonie lub w sypialni. Jeśli jednak chcesz w niebanalny sposób urządzić swoją kuchnię lub garderobę i dysponujesz odpowiednią ilością miejsca – model stojący zaprezentuje się w nich równie dobrze.

Światło, które pozwoli Ci wypocząć

Nastrojowe światło padające z lampy stojącej pozwoli Ci stworzyć atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi. Umieść oprawę w pobliżu kompletu wypoczynkowego i zgaś główne źródła światła. Przytulny półmrok pomoże Ci się zrelaksować i przygotować do snu.

Jeśli wieczorami lubisz oglądać telewizję, dobrym rozwiązaniem będzie ustawienie lampy podłogowej w pobliżu odbiornika i skierowanie strumienia światła na ścianę za telewizorem. W ten sposób zniwelujesz kontrasty, a Twoje oczy nie będą się męczyć nawet podczas wielogodzinnego wpatrywania się w ekran.

Światło do pracy

Lampa stojąca może z powodzeniem zastąpić tradycyjny model biurkowy. Sprawdzi się szczególnie dobrze, jeśli na blacie nie masz zbyt wiele miejsca. Zdecyduj się na nowoczesną oprawę, która daje dużo światła i postaw ją obok mebla, przy którym pracujesz lub fotela, w którym lubisz wieczorami czytać książki.

Niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujesz i gdzie postawisz lampę podłogową, pamiętaj o tym, aby wybierać produkty pochodzące od sprawdzonych i cieszących się zaufaniem producentów. To gwarancja nie tylko ich jakości i długowieczności, ale także estetyki wykonania.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep Zuma Line.